Отжимания, подтягивания, прыжки в длину. Мурманск принимает региональный этап "Президентских состязаний" среди школьников

Любовь Дубова.

Участвует только седьмая параллель, целыми классами. 13 команд - со всей области. В легкоатлетическом манеже показывают уровень физической подготовки. Соревнования двухдневные. Накануне - спортивное многоборье, сегодня эстафетный бег и теоретический творческий конкурс. На кону главный приз - путевка на Всероссийский этап. Три года подряд нашу область там представляли ребята из Ковдора.

Cтарший инструктор-методист Мурманской областной ДЮСШ Ольга Трефилова: "Победитель у нас будет один, и в сентябре ему будет дано право защищать честь Мурманской области во всероссийском центре. Смена в городе Анапа Краснодарского края".







