Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
12.05.2017 08:50

Руководители муниципалитетов и управляющих компаний готовят предложения к следующему зимнему сезону в Заполярье

Светлана Деменева.

По окончании этой зимы руководители всех муниципалитетов, управляющих компаний, и тех, кто занимался уборкой дорог, должны сделать выводы и подготовить предложения к следующему зимнему сезону. В этом году было огромное количество жалоб на работу структур ЖКХ, отмечают в Госжилинспекции.  Практически во всех УК оказалось недостаточно техники и людей для уборки. Это требование не включено в систему их лицензирования. Поправки - дело времени. И они обязательно появятся.
Главный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова: "Мы со своей стороны уже подготовили список мер, которые мы предлагаем рассмотреть муниципалитетам для того, чтобы максимально предвосхитили будущую зиму, и предлагаем рассмотреть в этом квартале в рамках подготовки к будущей зиме".
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.12
Евро = 62.16
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.