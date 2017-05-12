Руководители муниципалитетов и управляющих компаний готовят предложения к следующему зимнему сезону в Заполярье

Светлана Деменева.

По окончании этой зимы руководители всех муниципалитетов, управляющих компаний, и тех, кто занимался уборкой дорог, должны сделать выводы и подготовить предложения к следующему зимнему сезону. В этом году было огромное количество жалоб на работу структур ЖКХ, отмечают в Госжилинспекции. Практически во всех УК оказалось недостаточно техники и людей для уборки. Это требование не включено в систему их лицензирования. Поправки - дело времени. И они обязательно появятся.

Главный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова: "Мы со своей стороны уже подготовили список мер, которые мы предлагаем рассмотреть муниципалитетам для того, чтобы максимально предвосхитили будущую зиму, и предлагаем рассмотреть в этом квартале в рамках подготовки к будущей зиме".









