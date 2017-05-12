Ушёл из жизни ветеран и капитан "Севрыбхолодфлота" Виктор Дмитриевич Носов

Ирина Тверитинова.

Печальное известие. 8 мая на 70 году после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни Виктор Дмитриевич Носов. Ветеран и капитан "Севрыбхолодфлота" стоял у истоков создания Союза рыбопромышленников Севера. Его активная жизненная позиция, беспокойство о состоянии дел в рыбной промышленности, принципиальность в решении самых насущных вопросов оставили после себя добрую память, уважение коллег и соратников. Прощание с Виктором Дмитриевичем Носовым состоится 13 мая в помещении прощального зала на ул. Радищева, 29а с 9 до 9:30 часов.





