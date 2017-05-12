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12.05.2017 08:35

В Мурманске выступили музыканты московского вокального трио "Реликт"

Наталия Бурдина.

Концерт - на сцене областной филармонии. Заслуженные артисты России Александр Никеров, Алексей Кондратов и Вячеслав Моюнов уже приезжали в столицу Заполярья в начале года. Репертуар разнообразен: от народных песен и старинных романсов до камерно-ансамблевых и классических произведений. В этот раз - программа "Споемте, друзья...", посвященная Дню Победы.
Участник вокального трио "Реликт", заслуженный артист РФ (г. Москва) Александр Никеров: "Песни, написанные именно во время Великой Отечественной войны, то есть, в 1942 году, 1943 год, 1944 год, песни, которые редко исполняются даже сегодня. Вы будете слышать некоторые песни, которые практически не звучат. И популярные мелодии - такие как "На безымянной высоте", "Москвичи" и многие другие -  "Споемте, друзья", "Вечер на рейде".
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