В Мурманске продолжается международный семинар по вопросам переработки и вторичного использования отходов

Елена Белкина.

"Вместе к решениям по управлению отходами". В Мурманске сегодня продолжится международный семинар по вопросам переработки и их вторичного использования. В Год экологии специалисты финской Лапландии и Мурманской области обмениваются опытом в создании современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами по обе стороны границы, обсуждают особенности их сбора и утилизации в Арктической зоне.

Консул Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Пиркко Мякикоккила: "Уже много сделано нашими странами в области окружающей среды, но еще больше предстоит сделать. В этом году Финляндия празднует 100-летие своей независимости и ключевое слово здесь - "вместе", которое очень подходит к нашему семинару".





