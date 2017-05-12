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12.05.2017 08:30

В Мурманске продолжается международный семинар по вопросам переработки и вторичного использования отходов

Елена Белкина.

"Вместе к решениям по управлению отходами". В Мурманске сегодня продолжится международный семинар по вопросам переработки и их вторичного  использования. В Год экологии специалисты финской Лапландии и Мурманской области обмениваются опытом в создании современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами по обе стороны границы, обсуждают особенности их сбора и утилизации в Арктической зоне.
Консул Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Пиркко Мякикоккила: "Уже много сделано нашими странами в области окружающей среды, но еще больше предстоит сделать. В этом году Финляндия празднует 100-летие своей независимости и ключевое слово здесь - "вместе", которое очень подходит к нашему семинару".
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