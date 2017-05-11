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11.05.2017 16:45

Руководители Мурманска обсудили ситуацию с теплоснабжением в домах, которые отапливает котельная Мурманского морского рыбного порта

Наталия Бурдина.

Ситуацию со снабжением домов в районе Прибрежки  сегодня обсудили руководители города. Пока жилфонд отапливает котельная рыбного порта. В списке объектов - здания на улицах Фестивальная, Новосельская, Песочная, Заречная, Подгорная и Пригородная, 41-й детский сад, индустриальный колледж и Государственный региональный Центр стандартизации метрологии и испытаний. Напомним, в конце 2015 года Морской рыбный порт  приватизировали. Предприятию перешло имущество, в том числе - котельная. Летом 2016 порт официально уведомил администрацию о прекращении ресурсо-снабжающей деятельности.
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "В рамках закона в таких случаях муниципалитету дается три года на перевод жилфонда на другие источники энергоснабжения. На сегодняшний момент мы достигли определенных договоренностей, принято решение, что мы будем строить котельную на улице Фестивальная. Срок сдачи котельной - сейчас ведутся проектные работы - сентябрь 2018 года".
Мурманская администрация приняла решение перевести дома на Новосельской, Песочной, Заречной, Подгорной и Пригородной на электроотопление. Из городского бюджета на эти цели выделили 40 миллионов рублей. Если говорить о котельной на Фестивальной, которая будет обеспечивать теплом остальные объекты, то это абсолютно новая система теплоснабжения. Строительство - с нуля.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Сейчас объявлен аукцион по проектированию этой котельной, но, к сожалению, не только одну котельную нужно будет построить, нужно будет построить новые сети. Еще раз повторяю, по сути - организовать теплоснабжнеие этого большого района, который является не только жилым, там есть и социальные объекты, там есть учебные заведения, предприятия федерального подчинения".
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