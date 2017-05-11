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11.05.2017 16:09

Результатом работы уполномоченного по правам предпринимателей в Мурманской области должны стать сокращение административного давления на бизнес и совершенствование работы контрольно-надзорных органов – Марина Ковтун

Результатом работы уполномоченного по правам предпринимателей в Мурманской области должны стать сокращение административного давления на бизнес и совершенствование работы контрольно-надзорных органов в регионе. Такие ожидания губернатор Мурманской области высказала сегодня в ходе рабочей встречи с министром развития промышленности и предпринимательства региона Ольгой Кузнецовой и уполномоченным по защите прав предпринимателей Мурманской области Дмитрием Барышевым.

«Институт уполномоченного по правам предпринимателей у нас в России стал очень важным и нужным инструментом в защите прав предпринимателей. Таким он должен стать и у нас в регионе. Приходится признать, что наши предприниматели подчас не могут самостоятельно защитить свои права, разрешить ситуации, связанные с нарушением их прав и законных интересов. Они сталкиваются с административными барьерами, бюрократическим давлением, коррупционными проявлениями. Делать вид, что так не бывает, мы не можем. Более того, мы намерены бороться с этим злом. И здесь Ваша работа будет важными и полезным инструментом как для власти, так и для предпринимателей», – подчеркнула Марина Ковтун.

Дмитрий Барышев отметил, что уже включился в работу по изучению состояния предпринимательского климата в регионе и налаживанию взаимодействия с региональными институтами управления и надзора. Среди первоочередных задач он выделил организацию института общественных представителей уполномоченного в муниципалитетах, налаживание эффективных каналов связи с предпринимательским сообществом.

Министр Ольга Кузнецова отметила роль института уполномоченного в законотворческой работе по профильным направлениям.

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