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11.05.2017 16:08

Заместитель губернатора Евгений Никора представил в Минэнерго России доклад о перспективах использования в Мурманской области местных видов топлива

Сегодня в Министерстве энергетики РФ состоялось заседание подгруппы по вопросу развития угольной промышленности в Арктической зоне Российской Федерации при рабочей группе «Развитие энергетики» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. На заседании заместитель губернатора Евгений Никора представил доклад «О развитии малой энергетики и переходе на местные виды топлива в Мурманской области».

В докладе заместитель губернатора отметил важную роль, которую правительство региона отводит возможности использования местных видов топлива, а также повышению эффективности системы теплоснабжения региона в целом. Предпосылками данной работы являются особенности и существующие системные проблемы регионального теплоэнергетического комплекса.

Так, более 80% тепловой энергии в регионе производится с использованием мазута, при этом ежегодно областной бюджет вынужден направлять на выплату субсидии теплоснабжающим предприятиям более 2 млрд рублей. При этом текущие тарифы на тепловую энергию в Мурманской области являются самыми высокими среди субъектов Северо-Запада России.

«Использование угля и электрической энергии для выработки тепловой энергии, максимальное использование местных видов топлива – торфа, древесных отходов – позволило бы изменить топливный баланс региона в сторону снижения мазутной составляющей. В этих целях правительством региона совместно с Минэнерго России был разработан Комплексный инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения Мурманской области на 2015-2030 годы. Особое внимание в проекте уделено возможности использования в том числе и торфа, который является для Мурманской области единственным перспективным местным видом топлива, не считая электрическую энергию», – подчеркнул Евгений Никора.

В ходе доклада заместитель губернатора сообщил, что предполагаемый торфяной фонд региона составляют 118 торфяных месторождений общей площадью 650 тыс. га с запасами торфа влажностью 40% 1 270 млн тонн. В настоящее время компанией «БИОТОП» разрабатывается месторождение в Терском районе, запасы которого оцениваются в 13,9 млн тонн. Добываемой здесь торф предполагает использовать «Мурманская биоэнергетическая компания», которая стала первым инвестором, реализующим проект строительства твердотопливных котельных в поселке Умба. Котельные могут работать с использованием торфа, а при необходимости потреблять щепу и уголь.

/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /
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