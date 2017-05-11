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11.05.2017 14:15

Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с главой Ловозера Николаем Курзенёвым

Состояние дел на территории Ловозера, а также входящих в состав муниципалитета сёлах Краснощелье, Сосновка и Каневка губернатор Марина Ковтун обсудила сегодня с главой Ловозера Николаем Курзенёвым.

В частности, на встрече речь шла об исполнении таких полномочий, как закупка и доставка топлива в отдаленные населенные пункты Ловозерского района, организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования.

После вступивших в силу с 1 января 2017 года изменений в Федеральный закон от «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусматривающих передачу части вопросов местного значения сельского поселения на районный уровень, администрация сельского поселения, по взаимному решению представительных органов района и села, продолжила исполнять часть этих полномочий. Такое решение было продиктовано интересами людей, подчеркнул Николай Курзенёв.

«Мы это исполнили в полном объёме. С 3 мая вертолётные перевозки осуществляет уже районная администрация. Они подготовили документацию, провели конкурс и заключили договор. Также мы завезли весь объём топлива в отдалённые села. Сейчас работа налаживается», – рассказал глава муниципалитета, подчеркнув, что сейчас главный приоритет – работа по благоустройству села.


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