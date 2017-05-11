Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
11.05.2017 18:15

В Мурманской области состоится акция «Добровольцы – детям»

15 мая «Волонтеры-медики» Мурманской области проведут акцию «Добровольцы – детям», приуроченную к Международному дню семей. Основная ее цель – привлечение внимания к психическому и физическому здоровью в семье.
 
В рамках акции региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мурманской области, в том числе специалисты Центра специализированных видов медицинской помощи, организуют работу нескольких площадок. Для участников акции состоится викторина «Интеллектуальный штурм по ЗОЖ», будут составлены коллективный коллаж «Меньше знаешь – крепче СПИД» и семейный коллаж «Здоровая тарелка». Организована работа площадки «Антистресс» и фотозона «Мама, папа, брат и я – идеальная семья!».

Также в рамках акции «Добровольцы – детям» будет распространяться наглядная литература санитарно-просветительской направленности, и все желающие смогут анонимно пройти тестирование на наличие ВИЧ в мобильной лаборатории – автобус «Доверие».

Акция будет проходить 15 мая в 16.00 в ТРК «Мурманск Молл» (г.Мурманск, пр.Ленина, 32).

Работа площадок организована в рамках VI Всероссийской акции «Добровольцы – детям».


/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.08
Евро = 63.26
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.