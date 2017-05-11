В Мурманской области состоится акция «Добровольцы – детям»

15 мая «Волонтеры-медики» Мурманской области проведут акцию «Добровольцы – детям», приуроченную к Международному дню семей. Основная ее цель – привлечение внимания к психическому и физическому здоровью в семье.



В рамках акции региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мурманской области, в том числе специалисты Центра специализированных видов медицинской помощи, организуют работу нескольких площадок. Для участников акции состоится викторина «Интеллектуальный штурм по ЗОЖ», будут составлены коллективный коллаж «Меньше знаешь – крепче СПИД» и семейный коллаж «Здоровая тарелка». Организована работа площадки «Антистресс» и фотозона «Мама, папа, брат и я – идеальная семья!».



Также в рамках акции «Добровольцы – детям» будет распространяться наглядная литература санитарно-просветительской направленности, и все желающие смогут анонимно пройти тестирование на наличие ВИЧ в мобильной лаборатории – автобус «Доверие».



Акция будет проходить 15 мая в 16.00 в ТРК «Мурманск Молл» (г.Мурманск, пр.Ленина, 32).



Работа площадок организована в рамках VI Всероссийской акции «Добровольцы – детям».





/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /



