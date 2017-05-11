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11.05.2017 17:20

В Апатитах состоялось награждение победителей и призёров III спартакиады Памяти, посвященной Дню Победы

Данная спартакиада, организатором которой выступил МО МВД России “Апатитский", собрала вместе участников из 12 команд города, представляющих различные структуры и ведомства. В этом году команды боролись за пальму первенства в двух видах спорта: волейболе и стрельбе из пистолета.

Среди тех, кто получил награды высшего достоинства, были сотрудники следственного изолятора №2. Они показали лучший результат на соревнованиях в стрельбе из пистолета Макарова, завоевав общекомандное первое место.

Лидерами стали представители следственного изолятора и в личном зачёте. Сергей Рябов сумел поразить спортивную мишень с расстояния 25 метров с самым высоким показателем – 32 очка из 40 возможных. Всего один балл отделил от первого места другого сотрудника СИЗО-2 Андрея Лаптева. Он поднялся на вторую ступень пьедестала почёта с результатом 31 очко.

По словам Сергея Рябова, сотрудники апатитского СИЗО являются постоянными участниками спартакиады, и благодаря регулярным тренировкам и оттачиванию стрелкового мастерства в тире, им всегда удаётся достойно выступить и занять призовые места.

/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/
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