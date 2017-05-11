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11.05.2017 17:00

Региональные туры конкурсных мероприятий в рамках программы «Разговор о правильном питании»

В целях  совершенствования эффективности обучения основам правильного питания и здорового образа жизни и развития познавательных навыков у обучающихся в процессе реализации программы «Разговор о правильном питании»,  Министерство образования и науки Мурманской области и центр «Лапландия» проводит в период  с 21 апреля  по 13 июня 2017 года региональные туры конкурсных мероприятий в рамках программы «Разговор о правильном питании»: Конкурс семейной фотографии «Щи да каша – и не только… Пословицы и поговорки о питании», Конкурс творческих работ «Искусство на тарелке».
К участию в Конкурсах приглашаются обучающиеся (детские коллективы) образовательных организаций Мурманской области и их родители (законные представители), педагоги и воспитанники дошкольных образовательных организаций, участники программы «Разговор о правильном питании».

Конкурс семейной фотографии «Щи да каша – и не только… Пословицы и поговорки о питании» проходит в период  с 21 апреля по 13 июня 2017 года.

На Конкурс принимаются фотографии (далее – работы), сюжет которых соответствует пословице или поговорке, связанной с питанием или кулинарией. Для конкурса могут быть выбраны как русские народные пословицы, так и пословицы других народов.

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 6 июня 2017 года, включительно, по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев, д.2, ГАОУДО МО «МОЦДО «Лапландия», кабинеты 401, 324 с пометкой «Конкурс «Щи да каша – и не только… Пословицы и поговорки о питании» ( e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org) направить следующие материалы:

    творческие работы;
    заявку в соответствии;
    согласия на обработку персональных данных;
    электронный носитель;
    письменное подтверждение родителей или законных представителей ребенка того, что они ознакомлены с условиями конкурса и полностью с ними согласны.  

Региональный тур конкурса детских проектов «Искусство на тарелке» проводится в период с 21 апреля по 20 мая 2017 года.  На региональный турконкурса принимаются творческие работы обучающихся и воспитанников детских садов, представляющие собой описание оформления блюда с помощью различных съедобных и полезных компонентов.

Для участия в региональном туре Конкурса необходимо в срок до 13 мая 2017 года, включительно, по адресу: 183031, г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д.2, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» кабинеты 401, 324, с пометкой Конкурс «Искусство на тарелке» направить следующие материалы:

    творческие работы;
    заявку;  
    согласие на обработку персональных данных;
    электронный носитель.
    расписку педагогического работника;
    расписку родителей (законных представителей) участников, подтверждающих их согласие с требованиями положений о Конкурсе.

Дополнительную информацию по вопросам участия в Конкурсах можно получить по телефонам: 8 (815-2) 43-06-49, Дубовицкий Антон Сергеевич, заведующий отделом гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»;Шептуха Любовь Александровна, методист ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"
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