В целях совершенствования эффективности обучения основам правильного питания и здорового образа жизни и развития познавательных навыков у обучающихся в процессе реализации программы «Разговор о правильном питании», Министерство образования и науки Мурманской области и центр «Лапландия» проводит в период с 21 апреля по 13 июня 2017 года региональные туры конкурсных мероприятий в рамках программы «Разговор о правильном питании»: Конкурс семейной фотографии «Щи да каша – и не только… Пословицы и поговорки о питании», Конкурс творческих работ «Искусство на тарелке».

К участию в Конкурсах приглашаются обучающиеся (детские коллективы) образовательных организаций Мурманской области и их родители (законные представители), педагоги и воспитанники дошкольных образовательных организаций, участники программы «Разговор о правильном питании».



Конкурс семейной фотографии «Щи да каша – и не только… Пословицы и поговорки о питании» проходит в период с 21 апреля по 13 июня 2017 года.



На Конкурс принимаются фотографии (далее – работы), сюжет которых соответствует пословице или поговорке, связанной с питанием или кулинарией. Для конкурса могут быть выбраны как русские народные пословицы, так и пословицы других народов.



Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 6 июня 2017 года, включительно, по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев, д.2, ГАОУДО МО «МОЦДО «Лапландия», кабинеты 401, 324 с пометкой «Конкурс «Щи да каша – и не только… Пословицы и поговорки о питании» ( e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org) направить следующие материалы:



творческие работы;

заявку в соответствии;

согласия на обработку персональных данных;

электронный носитель;

письменное подтверждение родителей или законных представителей ребенка того, что они ознакомлены с условиями конкурса и полностью с ними согласны.



Региональный тур конкурса детских проектов «Искусство на тарелке» проводится в период с 21 апреля по 20 мая 2017 года. На региональный турконкурса принимаются творческие работы обучающихся и воспитанников детских садов, представляющие собой описание оформления блюда с помощью различных съедобных и полезных компонентов.



Для участия в региональном туре Конкурса необходимо в срок до 13 мая 2017 года, включительно, по адресу: 183031, г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д.2, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» кабинеты 401, 324, с пометкой Конкурс «Искусство на тарелке» направить следующие материалы:



творческие работы;

заявку;

согласие на обработку персональных данных;

электронный носитель.

расписку педагогического работника;

расписку родителей (законных представителей) участников, подтверждающих их согласие с требованиями положений о Конкурсе.



Дополнительную информацию по вопросам участия в Конкурсах можно получить по телефонам: 8 (815-2) 43-06-49, Дубовицкий Антон Сергеевич, заведующий отделом гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»;Шептуха Любовь Александровна, методист ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».



ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"