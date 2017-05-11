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11.05.2017 14:00

В Заполярье прошли российско-норвежские учения по локализации и ликвидации условной экологической опасности

Андрей Зайцев.

Экологическая катастрофа в Кольском заливе. Это, конечно, не срочная новость, а легенда учений - российско-норвежских - по ликвидации условных разливов нефти и нефтепродуктов. Спасательные работы развернули сегодня рано утром на море и на земле в районе береговой черты между Мишуково и устьем реки Лавна. Главная цель - отработка совместных действий всех служб. Схема оповещения оперативно довела информацию до МЧС, капитана порта, норвежских специалистов. На помощь пришли волонтёры. Сбор нефти завершили чётко по графику. Профессионалы двух стран провели все необходимые мероприятия, ещё раз подтвердив высокий уровень технической оснащённости и взаимодействия.
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