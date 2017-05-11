Танцуют все! Фестиваль детского хореографического искусства в Мурманске

Яков Осетров.

Большой танцевальный марафон. В центре "Лапландия" финишировал областной фестиваль детского хореографического искусства, а в ДК Кирова - очередной творческий сезон завершил народный ансамбль "Радость".

Фестиваль-конкурс в "Лапландии" называется "Праздник танца - 2017". В нем участвуют более 1000 юных артистов из 12 муниципалитетов Заполярья. Выступления оценивали гости из Санкт-Петербурга.

Председатель жюри (г. Санкт- Петербург) Елена Диденко: "Неиссякаемый поток энергии и красоты нам дарят и дети, и педагоги, и балетмейстеры. И в этом году очень сложный выбор стоял перед нами".

В итоге выбор сделан. Победители получили дипломы и кубки. Это важная, но далеко не единственная цель фестиваля. Он призван расширять связи между коллективами, выявлять новые дарования и повышать уровень их мастерства.

Заведующая отделом сценического творчества Мурманского областного Центра дополнительного образования "Лапландия" Роза Метан: "В этот раз у нас были совершенно уникальные мастер-классы, которые проводили специалисты по хореографии, номинированные на лучшего хореографа".

Лучшие хореографы - учили импровизировать и с удовольствием отметили большое количество интересных постановок. У юных танцоров крепкая база, которая должна стать трамплином для творческого роста.

Руководитель ансамбля "Ритмы Петербурга", член жюри (г. Санкт- Петербург) Иван Долинов: "Я честно хочу, чтобы эти дети отучились в каком-либо серьёзном хореографическом институте и потом обратно вернулись сюда в Мурманск, чтобы развивать и улучшать хореографию здесь, чтобы искусство процветало все больше и выше - чтобы все были рады и довольны".

Рады и довольны и зрители, пришедшие на концерт всенародно любимого ансамбля "Радость" из областного Дворца культуры им. Кирова.

Энергетика артистов передалась и в зал - дети плясали от души. Красивое действо - результат кропотливой работы коллектива. В его репертуаре сотни постановок, народные и современные танцы. Любой номер - словно спектакль с ярким характером, в котором каждая деталь играет свою роль. Оригинальные костюмы. Безупречная пластика. Аншлаг. Зрители получили массу впечатлений, артисты же скоро начнут подготовку к новому сезону. Он будет юбилейным — сороковым.