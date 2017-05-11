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11.05.2017 15:20

В Мурмашинской «Журавушке» прошел День открытых дверей

В Мурмашинском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Журавушка» прошел День открытых дверей, который посетили не только граждане, желающие получить информацию о семейном устройстве детей-сирот, но и семьи, нуждающиеся в психологической помощи и поддержке для преодоления сложной жизненной ситуации.

Для гостей центра были организованы консультативные пункты, подготовлены информационные буклеты по различным вопросам психолого-педагогической и социальной поддержки семей с детьми.

Специалисты центра рассказали о различных формах семейного устройства детей-сирот, о правах и обязанностях замещающих родителей, об особенностях воспитания приемных детей, достигших подросткового возраста. Особое внимание было направлено на создание информационной безопасности для детей.

В центре с 2012 года действует служба по содействию семейному устройству детей-сирот и профилактике социального сиротства, в которой работа специалистов строится на комплексном подходе к решению проблем семей и направлена на улучшение внутрисемейных отношений, профилактику семейного неблагополучия, социального сиротства.

/Министерство образования и науки Мурманской области/
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