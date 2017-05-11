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11.05.2017 15:40

Подозреваемый в краже из офисного здания задержан в Мурманской области полицейскими

В дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский»  поступило заявление о краже сварочного аппарата стоимостью 8 тысяч рублей из помещения офисного здания, расположенного по улице Советская.
Эксперты-криминалисты изъяли с места преступления отпечатки пальцев рук злоумышленника, также изучили запись с камеры видеонаблюдения, установленной в помещении. Проверка по базам данным полиции показала, что к краже причастен 38-летний местный житель, ранее судимый за грабеж и незаконное хранение наркотических средств.
Оперативниками подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что похищенное имущества он продал, а вырученные деньги потратил.
По факту кражи, совершенной с проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, - лишение свободы на срок до пяти лет.

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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