В период с 4 по 9 мая 2017 года при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко в Мурманской области, в городах Мурманск, Североморск, Александровск, Мончегорск, Кола, прошли мероприятия IX-й региональной акции «Олимпийские легенды – детям и молодежи Мурманской области» Спортивного фестиваля «РОССИЯ» Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и молодежи России». Главная цель мероприятий - развитие массового детского спорта, активное продвижение здорового образа жизни, привлечение детей к регулярным занятиям спортом, пропаганда физической культуры и спорта среди молодежи, развитие спортивной активности населения.

Мурманскую область посетили прославленные спортсмены, чемпионы и призеры олимпийских игр старшего поколения, чьи имена вошли в историю мирового спорта, чемпионы мира, Европы, СССР, России, заслуженные тренеры:

- двукратная олимпийская чемпионка по волейболу, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта СССР Сарычева Татьяна Филлиповна;

- олимпийская чемпионка по легкой атлетике, чемпионка мира, серебряный призер чемпионата мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Рузина Елена Ивановна;

- олимпийская чемпионка по волейболу, чемпионка Европы, двукратная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта СССР Козырева Любовь Владимировна;

- олимпийская чемпионка по баскетболу, призер олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, чемпионка Всемирной Универсиады, трехкратная чемпионка СССР, обладатель Кубка Ронкетти, заслуженный мастер спорта СССР Минх Ирина Эдвиновна;

- олимпийская чемпионка по баскетболу, чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта СССР, трехкратная чемпионка России, двукратная чемпионка Польши, финалистка Кубка Ронкетти, участница «финала четырех» Евролиги, призер Кубка Европейских чемпионов, заслуженный мастер спорта СССР Швайбович Елена Петровна;

- олимпийский чемпион по велоспорту, двукратный призер чемпионатов мира, рекордсмен СССР, заслуженный мастер спорта СССР Семенец Владимир Иванович;

- первый олимпийский чемпион в истории отечественного бобслея, бронзовый призер олимпийских игр Козлов Владимир Евгеньевич.

Руководитель Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и молодежи России» Боярская Наталья Николаевна.

Во всех муниципальных образованиях, которые посетили олимпийцы, состоялись встречи с физкультурным активом, обучающими общеобразовательных и спортивных учреждений, члены спортивной делегации приняли активное участие в спортивных праздниках, эстафетах, были проведены мастер-классы по баскетболу, каждый участник был награжден памятной медалью "Лучшему от лучших!"

На встречах работникам сферы образования и спорта были вручены Почетные Грамоты Российского союза спортсменов.







/Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области/





