Полицейские в Мурманске преподали кадетам урок первой помощи на дороге

В рамках Глобальной недели безопасности ООН сотрудники ОБ ДПС провели на базе одной из автошкол Мурманска для ребят кадетских классов занятие на тему «Первая помощь при ДТП».



Кадетам самим пришлось определять признаки потери сознания, переломов и отсутствия дыхания у «пострадавших», проводить перевязки, осваивать технику искусственного дыхания. Было заметно, что вопросы для них не новы, к уроку они подготовились.



Инспектор отдельного батальона дорожно-патрульной службы Евгения Новикова рассказала ребятам о том, что каждому водителю необходимо знать основы первой помощи. Ситуаций, где она требуется, на трассах множество - кровотечения, переломы, ожоги, обморожения, травматический шок. Неоказание своевременной медицинской помощи людям, попавшим в ДТП, нередко становится причиной их гибели. Если до ближайшего населенного пункта сотни километров, проезжающие мимо водители зачастую единственный шанс для пострадавших.



Став свидетелем таких ситуаций, важно не растеряться, оперативно вызвать экстренные службы и грамотно оказать самую элементарную помощь. Важно и морально поддержать пострадавших, отвлечь разговором, успокоить. Часто именно то, что кто-то держал за руку, разговаривал, успокаивал, согревал, не давал забыться, давало раненому силы и уверенность в спасении.



«Такие уроки заставляют серьезнее относиться к дороге и ее правилам. Готовность и умение оказать помощь, - важные качества для участников движения. Кстати, навыки, полученные на подобных уроках, могут пригодиться», - подвела итог занятия инспектор батальона ДПС.



/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/