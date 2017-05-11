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11.05.2017 16:20

В Апатитах пройдет областной конкурс вокального искусства «Поющий Мурман»

С февраля по апрель в Кольском Заполярье проходили отборочные туры областного конкурса вокального искусства «Поющий Мурман», в которых выступили 126 солистов и 71 вокально-хоровой коллектив из Мурманской области.

13 мая в Апатитском городском Дворце культуры им. Егорова В.К. (г. Апатиты, ул. Ленина, 24) состоится финал конкурса, в котором примут участие вокальные самодеятельные коллективы и солисты государственных и муниципальных культурно-досуговых учреждений из городов и поселков Мурманской области.

В 12.00 начнутся конкурсные прослушивания участников. Артисты продемонстрируют исполнительское мастерство в номинациях «Народный вокал», «Академический вокал» и «Эстрадный вокал» в разных возрастных категориях.
В 18.00 состоится торжественная церемония награждения участников и победителей областного конкурса «Поющий Мурман». Победители будут награждены специальными дипломами, дипломами I, II, III степени и Гран-при конкурса.

Мероприятие направлено на развитие и популяризацию хорового, ансамблевого и сольного вокального искусства среди детей, молодежи и взрослого населения, совершенствование исполнительского мастерства и сценической культуры коллективов, пропаганду среди населения лучших отечественных образцов песенной культуры.

/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
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