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11.05.2017 13:40

В Оленегорске в суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей города, занимавшихся вымогательством и мошенничеством

Прокуратурой г. Оленегорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Бондаренко и Артема Фатерина.
По уголовному делу следственным управлением УМВД России по Мурманской области указанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч.1 ст.163 (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества).
По версии следствия вышеуказанные лица длительное время занимались вымогательствами с угрозой применения насилия и мошенничествами в крупном размере на территории города Оленегорска Мурманской области.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении указанных лиц направлено в Оленегорский городской суд Мурманской области для рассмотрения по существу.
Обвиняемые раскаялись и полностью признали свою вину в совершении преступлений.
За совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, виновное лицо наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.163 УК РФ, виновное лицо наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

/Прокуратура Мурманской области/
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