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11.05.2017 13:20

Кольская АЭС: нагрузка станции снижена в связи с диспетчерскими ограничениями

11 мая 2017 года в соответствии с диспетчерскими ограничениями, из-за отключения транзитной линии 330 кВ Ондская ГЭС – Путкинская ГЭС, нагрузка Кольской АЭС снижена до 840 МВт на период до 18 мая 2017 года. По этой причине энергоблок № 4 был отключен от сети в 08:46.
В настоящее время энергоблоки № 2 и № 3 Кольской АЭС работают в штатном режиме. Энергоблок № 1 находится в плановом ремонте.
Радиационная обстановка в районе расположения Кольской АЭС и в 15-километровой зоне наблюдения не отличается от естественного природного фона. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции находится в пределах 0,07 - 0,11 мкЗв/час (микроЗиверт в час).
Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Кольской АЭС
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