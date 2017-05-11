"Дневник войны" руководителя обороны Заполярья. Уникальная книга Максима Старостина теперь и на норвежском языке

Любовь Дубова.

"Дневник войны" Максима Старостина. Уникальная книга, изданная три года назад, вышла в свет и на норвежском языке. Её представили в краеведческом музее. Это заметки о жизни Мурманска в годы Великой Отечественной войны, написанные руководителем области, - важный исторический документ.

Внучка Максима Старостина Ирина Хмелевская со слезами на глазах изучает выставку, посвященную знаменитому деду. Книга, представленная в витрине, дело жизни ее отца Юрия Максимовича. Мечта об издании дневника сбылась 70 лет спустя - в 2014 году.

Внучка Максима Ивановича Старостина (г. Москва) Ирина Хмелевская: "История семьи - она стала историей страны, а теперь она становится историей стран. представляете? Как это может быть не важно. Это важно".

"Дневник" - свидетельство событий, которые происходили с первых дней войны в Заполярье. "Сегодня были первые налеты немецкой авиации на Мурманск. Видел как они плохо умеют бомбить: все бомбы легли в залив". Эту запись Максим Иванович сделал 21 июня 1941 года. Теперь эти строки могут прочесть жители по обе стороны российско-норвежской границы.

Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Семинар-презентация книги Максима Ивановича Старостина "Дневник войны" на норвежском языке - это значимое событие не только для Мурманска и Мурманской области. Это событие - без преувеличения - международного масштаба, всероссийского".

Идея напечатать "Дневник войны" на норвежском языке принадлежит Генеральному Консулу Королевства Норвегия в Мурманске Уле Андреасу Линдеману. Почти год над книгой трудились ученые, историки, краеведы двух стран.

Консул Генерального Консульства Королевства Норвегия в Мурманске Йоргенсен Йорген Холтен: "Дневник войны" - уникальный исторический источник, он является свидетельством малоизвестных страниц, по крайней мере у нас, он будет очень интересным источником для норвежской публики".

В отличие от русскоязычного варианта, книга на норвежском получилась более ёмкой. Она дополнена фотографиями, индексом имен и пояснениями. Издание стало академическим, ценным для профессиональных историков.

Руководитель центра истории Северной Европы и Балтии Института Всеобщей истории РАН, к.и.н. Алексей Комаров: "Мы постарались подготовить комментарии, учитывая то, что не все реалии известны норвежской читающей публике".

Презентация переведенного "Дневника войны" в Норвегии намечена на сентябрь. Оригинал - небольшие блокноты, в которых вел записи Максим Старостин - сегодня хранятся в военном государственном архиве. Из архива семейного Ирина Хмелевская передала в фонд краеведческого музея личные вещи деда. Метрика при рождении, диплом об окончании куйбышевской военно-строительной академии и портсигар - также займут место в экспозиции.