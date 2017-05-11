Прекращено уголовное дело в отношении бывшей главы администрации муниципального образования Кандалакшский район

11 февраля 2014 года и 16 февраля 2017 года Следственное управление Следственного Комитета по Мурманской области прекратило уголовное дело и уголовное преследование в отношении бывшей главы администрации муниципального образования Кандалакшский район - Ольги Михеевой - по основанию, предусмотренному Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, за отсутствием в её действиях состава преступления. В соответствие с законом, Ольга Михеева имеет право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием.