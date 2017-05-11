В заполярной столице продолжается строительство здания Центра обработки вызовов системы-112

В рамках реализации мероприятий Государственной программы Мурманской области «Обеспечение общественной безопасности и безопасности населения региона» продолжаются работы по строительству здания Центра обработки вызовов системы-112 (г. Мурманск, ул. Папанина, д.18). На данном этапе завершены работы по устройству канализационных сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, а также по возведению металлоконструкций. Проводятся работы по укладке стен.



/Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области/