Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
11.05.2017 13:00

В заполярной столице продолжается строительство здания Центра обработки вызовов системы-112

В рамках реализации мероприятий Государственной программы Мурманской области «Обеспечение общественной безопасности и безопасности населения региона» продолжаются работы по строительству здания Центра обработки вызовов системы-112 (г. Мурманск, ул. Папанина, д.18). На данном этапе завершены работы по устройству канализационных сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, а также по возведению металлоконструкций. Проводятся работы по укладке стен.

/Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.08
Евро = 63.26
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.