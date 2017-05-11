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11.05.2017 12:40

В Мурманской областной филармонии состоится концерт Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы»

13 мая в 18.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской, 3, Большой зал) состоится концерт «Музыкальное путешествие».

В исполнении Народного артиста СССР Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы» прозвучат музыкальные произведения Петра Чайковского, Вольфганга Моцарта, Никколо Паганини, Эдварда Грига и других композиторов.

Концерт пройдет в рамках концертного тура, посвященного 25-летию коллектива.

Юрий Башмет - художественный руководитель и дирижёр. Он стал первым музыкантом в истории, доказавшим возможности альта как солирующего инструмента.

Юрий создал камерный ансамбль «Солисты Москвы» в 1986 году. В 1992 ансамбль полностью обновился, и в его состав вошли выпускники и аспиранты Московской консерватории. Дебют состоялся 19 мая 1992 года в Большом зале Московской консерватории. В репертуаре «Солистов Москвы» - свыше 350 шедевров мировой классики и редко звучащих произведений.

/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
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