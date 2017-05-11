Смотрите на канале "Россия 24" программу "Специальный репортаж"

"Специальный репортаж" Алексея Ёлкина. Первые элементы конструкции и пушку с самолета времен Великой Отечественной войны - "Харрикейн", обнаруженного под Мурманском, передали в музей ВВС Северного флота. Сама машина - в болоте. По льду - к месту крушения прибыли руководители и активисты регионального штаба ОНФ. Задача - привлечь все силы и средства к проведению операции по подъему самолета. Нужно установить имя летчика. Возможно, останки героя в корпусе затонувшей машины. Все подробности сегодня вечером в 19:45 на канале "Россия 24".