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11.05.2017 11:40

В Мурманске пройдет региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области в целях воспитания законопослушного поведения участников дорожного движения в г. Мурманске состоится региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» (далее – Конкурс). Конкурс пройдет 11 мая 2017 года с 11.00 – 17.00 на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

Участниками Конкурса станут 14 команд юных инспекторов дорожного движения образовательных организаций Мурманской области, победители муниципальных этапов в возрасте от 9 до 12 лет из 11 муниципальных образований Мурманской области.

Мероприятие пройдет с участием представителей Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области, Регионального отделения ДОСААФ России по Мурманской области.

В программу Конкурса включены 4 состязания (станции) в командном зачете и творческий командный конкурс. Первая станция Конкурса «Знатоки правил дорожного движения» - индивидуальный теоретический экзамен на знание правил дорожного движения РФ; вторая станция «Знание основ оказания первой медицинской помощи» - индивидуальный экзамен, включающий вопросы на знание основ оказания первой медицинской помощи и выполнение задач по их практическому применению, с подведением командного результата; третья станция «Фигурное вождение велосипеда» - индивидуальное фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке с подведением командного результата; четвертая станция «Основы безопасности жизнедеятельности» - общекомандный теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге и проверку эрудиции участников.

Творческий конкурс «Вместе – за безопасность дорожного движения» - представление агитационно-пропагандистского мероприятия по формированию у обучающихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.

В рамках интерактивных площадок будут проведены мастер-классы, выставка и брейн-ринг на тему «Историческая азбука ПДД».

По итогам проведения Конкурса определятся победители в общекомандном зачете, победители каждой станции, а также будет вручен специальный приз РО ДОСААФ России по Мурманской области.

Победители регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» будут представлять Мурманскую область на Всероссийском этапе, который пройдет в г. Ульяновске с 1-8 июня 2017 года.
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