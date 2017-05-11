В охотничьих угодьях Ловозерского района введен запрет на добычу дикого северного оленя

Постановлением Правительства Мурманской области от 04 мая 2017 года № 234-ПП введен запрет на добычу дикого северного оленя в охотничьих угодьях Ловозерского района сроком на три года.

На период установленного запрета оленеводческие хозяйства Мурманской области СХПК ОПХ МНС «Оленевод» и СХПК «Тундра» своевременно информируют Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области о сроках и местах убоя домашних северных оленей, а также маршрутах и сроках транспортировки продукции убоя по территории Ловозерского района.



/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/