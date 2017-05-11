МВД России проводит всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа»

Конкурс ежегодно проводится совместно с общественными советами при территориальных органах МВД России в преддверии Международного Дня защиты детей и направлен на формирование позитивного общественного мнения о деятельности полиции.



Он будет проходить в два этапа: отборочный – в субъектах Российской Федерации, финальный – на официальном интернет-сайте МВД России и аккаунтах ведомства в социальных сетях.



В это году конкурс посвящен 300-летию российской полиции. Тематика работ – стражи правопорядка со времен Российской империи до наших дней. Участниками конкурса «Полицейский Дядя Степа»могут стать дети в возрасте от 6 до 14 лет и творческие коллективы.



В Мурманской области желающие принять участие в конкурсе «Полицейский Дядя Степа» могут предоставить работы до 17 мая 2017 года в пресс-службу УМВД России по Мурманской области (г.Мурманск, ул.Дзержинского, 5). Телефоны для справок: 40-25-51, 40-25-49. К работе необходимо приложить информацию с указанием фамилии, имени и возраста автора работы, контактного телефона.



Победители регионального этапа конкурса определятся жюри с участием членов Общественного совета при УМВД России по Мурманской области. Фотографии трех лучших поделок-победителей в Мурманской области будут направлены в МВД России для участия во Всероссийском этапе. Окончательных плбедителей определит всенародное он-лайн голосование.



/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/



