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11.05.2017 10:40

Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов Первомайского округа г. Мурманска на исполнении находится сводное исполнительное производство о взыскании с жителя областного центра в доход государства административных штрафов на общую сумму более 500 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом неоднократно осуществлялись выходы по адресу регистрации должника для проверки его имущественного положения. Дверь квартиры никто не открыл. На извещения должник не реагировал. Также был установлен номер мобильного телефона должника. По телефону с приставом должник разговаривал по-хамски и в конце добавил: «Вы ещё за мной побегаете...»

Судебным приставом было вынесено постановление о его принудительном приводе с места работы. Должника - директора управляющей компании доставили в отдел, где его прыть сразу исчезла, сидел тише воды, ниже травы, тихонечко что-то бормотал себе под нос.
Судебным приставом было составлено 12 административных материалов по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ и должник доставлен в суд для рассмотрения материалов.
Мировым судьей приняты решения об удвоении суммы административных штрафов. В результате должник должен более 1,5 миллиона рублей.
 

/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/
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