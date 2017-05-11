В День Победы боевые корабли Северного флота посетили более 1100 человек

9 мая в День Великой Победы на боевых кораблях Северного флота, открытых для посещения населением города-героя Мурманска и города Североморска, побывали более 1100 человек.

В Североморске посетителей принимали большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков». В Мурманске у причалов Морского вокзала были открыты корабли Кольской флотилии разнородных сил: базовый тральщик «Соловецкий юнга» и малый ракетный корабль «Айсберг».

В настоящее время все корабли Кольской флотилии возвратились в пункт базирования – Полярный.



Пресс-служба Северного флота