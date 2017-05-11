Плановые отключения в Мурманске 11 мая

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 мая.



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



09.00 – 14.00 ул. Старостина, 95



09.00 – 17.00 проезд Связи, 24



09.00 – 18.00 ул. Генералова, 19, 19/1





ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



08.30 – 17.00 пр. Кирова, 48



пр. Ленина, 2, 4, 8



09.00 – 20.00 ул. Инженерная, 8





ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:



09.30 – 16.00 ул. Лобова, 50



переулок Охотничий, 6, 21, 23



ул. Сивко, 9





ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:



09.30 – 15.00 ул. Мира, 11, 15, 21





О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



/Администрация города Мурманска/