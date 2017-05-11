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11.05.2017 10:00

Плановые отключения в Мурманске 11 мая

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-,     газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 мая.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 14.00 ул. Старостина, 95

09.00 – 17.00 проезд Связи, 24

09.00 – 18.00 ул. Генералова, 19, 19/1

 
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 17.00 пр. Кирова, 48

пр. Ленина, 2, 4, 8

09.00 – 20.00 ул. Инженерная, 8

 
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Лобова, 50

переулок Охотничий, 6, 21, 23

ул. Сивко, 9

 
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 15.00 ул. Мира, 11, 15, 21

 
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.


/Администрация города Мурманска/
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