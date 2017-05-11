Спасательный подводный аппарат АС-34 отработал спецзадачи в Кольском заливе

В одной из бухт Кольского залива прошло плановое учение сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота по оказанию помощи условной аварийной подводной лодке, лежащей на грунте. Основной целью учения стала отработка взаимодействия экипажа автономного спасательного подводного аппарата АС-34 с расчётом главного командного пункта спасательного судна «Михаил Рудницкий» при проведении спасательной операции.

После спуска на воду с борта судна, АС-34 выполнил элементы маневрирования в надводном и подводном положении, осуществил поиск условной подводной лодки и посадку на комингс-площадку. В качестве тренажёра был использован стенд-макет подводной лодки, находящийся на глубине более 50 метров.

В учении были задействованы военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Тренировка заняла несколько часов, в течение которых аппарат АС-34 успешно выполнил работы под водой и был возвращён обратно на борт.



Пресс-служба Северного флота