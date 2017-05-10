ДТП в центре Мурманска. Личность лихача, сбившего 6 человек, установлена. Ведется следствие

Кирилл Коган.

Личность виновника жуткой аварии в центре Мурманска накануне Дня Победы установлена. 7 мая на перекрестке проспекта Ленина и улицы Книповича водитель сбил 6 человек и скрылся с места происшествия. Кадры, снятые очевидцами сразу после ДТП. Свидетели аварии утверждают - серый "Хёндай" врезался в толпу пешеходов на большой скорости. Два человека с черепно-мозговыми травмами и переломами госпитализированы.

Блиц: "Поворачивает машина, быстро, с той стороны - и наехала, тут пакеты рассыпались, сбила пешеходов, проехала, еще сбила пешеходов у забора".

Один из пострадавших - ветеран войны. Ему 90 лет. Как нам удалось выяснить, врачи характеризуют его состояние как удовлетворительное. Автомобиль задел женщину с коляской. С ребенком, к счастью, все хорошо, что подтвердила в соцсетях его мама, а вот сама она получила серьезные травмы и сейчас находится в больнице. Еще несколько деталей. В городе был объявлен план-перехват. В бегах лихач допустил еще несколько нарушений. Сначала пролетел на красный, а потом задел встречный автомобиль. Задержали его спустя несколько часов. И как сегодня сообщили в Управлении МВД, водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Пока составлено 2 протокола об административных правонарушениях. Если состояние пострадавших не улучшится, не исключено, что последует возбуждение уголовного дела.

Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области Марина Шихова: "Водитель задержан в порядке статьи 12.27 на 2 суток, в настоящее время судом рассмотрен протокол за оставление места ДТП, в отношении водителя уже вынесено решение о лишении его права на управление транспортными средствами на 14 месяце, его отпустили. Второй протокол - на отказ от медосвидетельствования - еще находится на рассмотрении в суде".





