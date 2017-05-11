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11.05.2017 09:05

Ровно полвека в спорте. Известному мурманскому тренеру Николаю Шеховцеву исполнилось 70 лет

Андрей Зайцев.

Но это не единственная круглая дата в жизни юбиляра. Ровно полвека в спорте. Защитник футбольной команды, затем работал в спорткомитете и добровольном спортивном обществе. Но главным делом своей жизни Николай Александрович считает тренерскую работу, которой посвятил уже не один десяток лет. Каждый новый набор мальчишек - жизнь с чистого листа. Именно в тренерской работе, по его словам, и кроется секрет бодрости и долголетия.
Тренер Николай Шеховцев: "Работа с детьми. Дети всегда доставляют радость. Дети - это не взрослые, они не обманывают. У них честные, правдивые, красивые глаза. И поэтому это как-то продлевает жизнь и делает меня таким счастливым".
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