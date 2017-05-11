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11.05.2017 09:00

В общественной приемной партии "Единая Россия" в Мурманске обсудили ажиотаж вокруг ситуации с очередями в детскую стоматологию

Яков Осетров.

В региональной общественной приемной партии "Единая Россия" в Мурманске обсудили ажиотаж вокруг детской стоматологии. Причина очередей - в дефиците врачей. Вариантов решения проблемы - несколько. Например, усилить профилактику кариеса в детских садах и школах. В сентябре в регионе начнется подготовка врачей-гигиенистов, которые именно этим и займутся. Но основной путь, считают специалисты - работа с родителями. Им рекомендуют лечить зубы детей в течение всего года, а не только накануне каникул и отпусков. Зимой очередей нет - не должно быть и весной.
Член комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Евгений Тарбаев: "Понятно, что после нашей встречи очереди не прекратятся и новых докторов мы не найдём, но именно по распределению потоков, по организации помощи у нас есть резервы. Сейчас мы послушаем и выработаем решение".
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