В общественной приемной партии "Единая Россия" в Мурманске обсудили ажиотаж вокруг ситуации с очередями в детскую стоматологию

Яков Осетров.

В региональной общественной приемной партии "Единая Россия" в Мурманске обсудили ажиотаж вокруг детской стоматологии. Причина очередей - в дефиците врачей. Вариантов решения проблемы - несколько. Например, усилить профилактику кариеса в детских садах и школах. В сентябре в регионе начнется подготовка врачей-гигиенистов, которые именно этим и займутся. Но основной путь, считают специалисты - работа с родителями. Им рекомендуют лечить зубы детей в течение всего года, а не только накануне каникул и отпусков. Зимой очередей нет - не должно быть и весной.

Член комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Евгений Тарбаев: "Понятно, что после нашей встречи очереди не прекратятся и новых докторов мы не найдём, но именно по распределению потоков, по организации помощи у нас есть резервы. Сейчас мы послушаем и выработаем решение".







