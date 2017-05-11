Дню Победы в Великой Отечественной войне посвятили брейн-ринг, который провёл мурманский филиал Российской академии при Президенте Российской Федерации

Яков Осетров.

В продолжение темы празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. События тех лет стали темой - брейн-ринга - в мурманском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. В состав жюри вошли ветераны, дети войны.

Член мурманской областной общественной организации "Дети Великой Отечественной войны" Марс Абдулович Садреддинов: "Мы занимаемся патриотическим воспитанием молодежи, помогаем пенсионерам в их трудностях. И ещё хотим, чтобы установили памятник детям Великой Отечественной войны".

Акцент на Северном флоте в годы войны. Подвиги в море и под водой, на сопках и в небе. Люди, которые внесли бесценный вклад в разгром фашистов, стали героями Советского Союза. Дважды герой - легендарный летчик Борис Сафонов. За игровыми столами - 4 команды - областного правительства, резерва управления кадров, студентов академии и школьников из Североморска. Поколения разные, память - одна.

Старший преподаватель кафедры общественных дисциплин мурманского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Лидия Слободян: "Очень хочется, чтобы об этом помнила молодёжь, чтобы об этом люди знали, чтобы это не ушло в забвение, потому что благородный, мужественный, с полной отдачей подвиг должен остаться в народной памяти. И ещё нам очень важно соблюсти преемственность поколений".





