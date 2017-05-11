Дню Победы в Великой Отечественной войне посвятили брейн-ринг, который провёл мурманский филиал Академии при Президенте Российской Федерации

Яков Осетров.

Вопросы - о Северном флоте в годы войны. Подвигах в море и под водой, на сопках и в небе. Людях, ставших героями. Вспоминая их судьбы, за игровыми столами встретились 4 команды - областного правительства, резерва управления кадров, студентов академии и школьников из Североморска. Поколения разные, но память - одна.

Старший преподаватель кафедры общественных дисциплин мурманского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Лидия Слободян: "Очень хочется, чтобы об этом помнила молодёжь, чтобы об этом люди знали, чтобы это не ушло в забвение, потому что благородный, мужественный, с полной отдачей подвиг должен остаться в народной памяти. И ещё нам очень важно соблюсти преемственность поколений".







