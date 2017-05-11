Всероссийская премьера. Сегодня выходит в прокат фильм "Большой" режиссера Валерия Тодоровского

Елена Ямаш.

История юной талантливой балерины из маленького шахтерского городка. Девушка вытягивает "счастливый билет": её замечает бывший артист балета. Однако для того, чтобы стать бриллиантом, алмазу требуется огранка, и путь на легендарные подмостки Большого для современной Золушки обещает быть непростым.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих: "Валерий Тодоровский это такой режиссер, у которого можно сыграть даже метелку, стоящую в углу. Тем более, такая симпатичная роль. Сценарий написан со знанием дела".









