Вечная память героям. В мероприятиях, посвященных празднованию 72 годовщины Великой Победы, приняли участие почти 85 тысяч северян. Самые яркие кадры - из разных уголков Кольского края

Елена Ямаш.

85 тысяч жителей области приняли участие в мероприятиях, посвященных 9 мая. Парад, шествие, "Бессмертный полк" связали северян нитью памяти и благодарностью Поколению Победителей.

По центральному проспекту Мурманска прошли машины Великой Отечественной - легендарный Т-34, ЗИСы и ЗИЛы. И современные преемники боевой техники. Уникальные "Бастион", "Триумф", "Град".

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Самым главным памятником на Кольском полуострове, памятником Победы, является наш замечательный город. Город-Герой".

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Святой праздник, это день, как в песне поётся - "Со слезами на глазах". Мы вспоминаем тот подвиг, который совершили наши отцы, наши деды".

Миллионы людей - "Бессмертный полк" - по всему миру продолжают свой путь дорогой памяти. Живой памяти.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Всем хочется сохранить память о своих близких и сказать о том, что наши деды воевали, наши деды ковали Победу. Наши деды не боялись ничего. Были мужественными. Это же простые люди. Вчерашние крестьяне. Он взял оружие и стал защищать свою Родину. Он сделал всё, что от него зависело. Я хочу, чтобы об этом знали".

Наталья Малахова: "Были бы счастливы, что они со всеми своими однополчанами, может, бывшими, пойдут в одном строю".

Слова о преемственности поколений, о продолжении традиций памяти - это не просто слова. Это залог мира и добра для потомков.

Член Совета Федерации РФ Татьяна Кусайко: "В каждой семье это боль, это память. Мы обязаны, наша задача - передать поколению эту память".

Депутат Государственной Думы РФ Алексей Веллер: "По сути, шествие, которое было в Мурманске - много лет это был тот же самый "Бессмертный полк" по сути своей. Не хватало, может, вот этой изюминки, идеи, портретов своих предков".

Кульминация праздничного парада Победы в Мурманске - митинг у памятника Защитникам Советского Заполярья. Многотысячная колонна северян живой лентой растянулась на сотни метров. Первым у мемориала появляется "Бессмертный полк". В этом году в его рядах - уже более 2 тысяч героев.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой: "Значение Великой Победы навсегда защищено в сознании жителей нашей страны от любых искажений истории. В каждой семье есть тот, о ком текут слезы, герои, перед которыми мы склоняем головы в этот день".

Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин: "Наш народ ценою в десятки миллионов жизней отстоял свободу и независимость Родины, поразив весь мир своим мужеством и сплоченностью".

С первого до последнего дня войны на северном фланге огромного фронта находился Кольский полуостров. В память о беспримерном героизме, проявленном защитниками Родины, горит вечный огонь у мурманского Алеши.

Командующий Северным флотом Николай Евменов: "Верные заветам героев-фронтовиков воины-североморцы надежно стоят на защите национальных интересов России как в Мировом океане, так и в Арктике".

Минута молчания и возложение венков. И еще долго после завершения митинга северяне несли алые гвоздики к Вечному огню. Цветы легли к памятным плитам городов-героев.

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города-героя Мурманска и Мурманской области Лев Васильевич Журин: "Раньше столько народу никогда не собирали. Память в народе живет, она растет, она множится".

Мария Ивановна Алексеева: "Страшнее войны ничего нет".

В Североморске 9 мая первым прошел по Приморской площади "Бессмертный полк". 1300 участников - почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Торжественный марш кадетов, экипажей кораблей и парадных расчетов перед трибунами с ветеранами. На трибуне всего 11 человек.

Блиц-опрос: "- А Вы помните 9 мая 1945? - Конечно, очень радовались, очень довольны были. Был большой для нас праздник, что закончилась война".

На несколько часов территорию эскадры открыли для жителей города. В гости их принял БПК "Адмирал Левченко".

В городе воинской славы Полярном в этом году установили новый рекорд "Бессмертного полка". Несмотря на пронизывающий ветер и снежные заряды, в колонну памяти встали 1,5 тысяч человек.

Ирина Гаврилова: "Это брат моей бабушки, мы приезжаем в Полярный каждый год, чтобы пронести его портрет по улицам города".

В одной колонне - ветераны, дети войны, военнослужащие, школьники и их родители... В этом году, впервые - юнармейцы.

Представитель Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" Иван Евланов: "Мы очень много тренировались, почти полгода, после уроков занимались".

В преддверие Дня Победы - торжественные мероприятия в Долине Славы. Именно в этих сопках в 1941 году было остановлено стремительное наступление немецких войск, получивших приказ о захвате Мурманска. Для многих тысяч советских воинов этот, самый северный рубеж обороны - стал последним.

Глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "В таких суровых условиях победили наши прадеды, наши бабушки, наши дедушки. И дай бог, чтобы никогда не было войны. Еще раз с праздником - мира и процветания нашей Родине".

А это уже Сафоново. На побережье губы Грязная - историческая реконструкция одного из эпизодов Петсамо-Киркенесской операции. Решающего этапа войны в Заполярье, когда силы Северного флота и войска Карельского фронта разгромили захватчиков, освободив Печенгу, Лиинахамари и Киркенес.

Роман Воробьев: "Здесь переданы самые незабываемые, аж слезу берет, когда мы можем гордиться за свой Северный флот".

Наталья Столярова: "Страшно подумать, что переживали наши бабушкки, дедушки, прабабушки, прадедушки, когда у них каждый день был таким".

В завершении - акция "Знамя Победы". Ее провели на месте гидроаэродрома морской авиации Северного флота, который действовал в годы Великой Отечественной. Военнослужащие развернули копию Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом. Размером - 42 на 25 метров, самую большую в мире.







