Долгожданное возвращение из беспрецедентного похода. Спустя семь месяцев Североморск встретил спасательное буксирное судно "Алтай"

Владимир Волков.



В Североморск зашел "Алтай". В составе корабельной группы Северного флота экипаж буксирного судна выполнял боевые и учебные задачи в акваториях Мирового океана. 7 месяцев моряки не виделись с родными.

Поход можно смело назвать беспрецедентным. Более 22 тысяч морских миль, семь долгих месяцев в море. Несколько заходов в государства Средиземноморья, Азии и Африки. Основная цель - поддержка российской авианосной группы у берегов Сирии. И с ней экипаж буксира "Алтай" справился "на отлично".На фоне могучих боевых кораблей спасательное судно выглядит весьма скромно. Чего не скажешь о задачах, поставленных командованием Северного флота перед экипажем.

Командующий Северным флотом ВМФ России Николай Евменов: "Помимо того, что была подготовлена техника, самое главное, что это подготовленные специалисты. В том числе, и водолазные специалисты, способные работать на больших глубинах, выполнять весь комплекс работ по спасению. И в общем-то это обеспечило нам отличную работу авианосной группы в Сирии и вот такой длительный поход отряда боевых кораблей - безаварийный".

Это далеко не первый длительный поход буксирного судна "Алтай". Рекордсменом по продолжительности плавания он стал еще в 2014 году. Тогда вахта военных моряков длилась 212 суток. В числе задач - борьба с морскими пиратами. В неспокойном для судоходства районе Африканского рога, Российский военный флот сохраняет постоянное присутствие.

Капитан спасательного буксирного судна Северного флота ВМФ России "Алтай" Александр Белоруков: "Аденский залив до сих пор остается пиратоопасным районом, сейчас набирают силы пираты в Гвинейском заливе. Приходится быть начеку. Судно, как вы сами сказали, небольшое, низкие борта, поэтому возможность захвата с воды очень велика, группа АТД отработала просто великолепно, это лучшая группа АТД, которая была со мной в море. Поэтому наш покой и сон была под надежной защитой".

Ну а Север принял сурово. Пронизывающий ветер и майская метель. Несмотря на это, встреча прошла по-семейному тепло. Экипаж в очередной раз показал высокий профессионализм, умение решать задачи в самой сложной обстановке.

Начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота ВМФ России Владимир Горбань: "Экипаж слаженный, отработанный, видите, на возвращении его встретила наша ласковая северная погода, чтобы они вспомнили зиму, что здесь у нас зима, а они все лето пробыли в теплых условиях".

В этом походе экипаж буксира "Алтай" осуществлял поисково-спасательное обеспечение кораблей и судов, участвовавших в антитеррористических операциях, оказывал помощь в заправке авианосца "Адмирал Кузнецов". Символично, что возвращение - в канун Дня Великой Победы. Впереди короткий отдых и вновь в строй.







