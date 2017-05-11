Защита интересов человека труда - основная тема совещания независимых профсоюзов и представителей предприятий Заполярья

Любовь Дубова.

Организатор встречи - Мурманское областное отделение КПРФ. Уровень мероприятия - региональный. Подобные собрания уже провели в Апатитах, Кировске, Мончегорске. Обсуждали индексацию, общий уровень зарплаты, вопросы охраны труда. Активисты обеспокоены безработицей и существующими долгами перед северянами. Готовы предложить свои пути решения.

Первый секретарь Мурманского областного отделения КПРФ Геннадий Степахно: "Мы готовы сегодня отстаивать права, интересы трудящихся, для того, чтобы они сегодня получали действительно достойную зарплату. Во всяком случае, боролись за свои права, отстаивая возможность несокращения рабочих мест на наших предприятиях".







