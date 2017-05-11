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11.05.2017 08:30

Исторический, краеведческий, а теперь и международный. В Мурманске представили "Дневник войны Максима Старостина"

Любовь Дубова.

Уникальная книга, изданная три года назад, вышла в свет на норвежском языке. Максим Старостин руководил областью с 1939 по 1945 годы. С первых часов Великой Отечественной в Заполярье возглавил оборону. Заметки о происходящем делал в небольших блокнотах. Сейчас эти рукописи - исторический документ. Он раскрывает страницы общей истории в жизни Советского Заполярья и Восточного Финнмарка.
Консул Генерального Консульства Королевства Норвегия в Мурманске Йоргенсен Йорген Холтен: "Дневник войны" - уникальный исторический источник. Он является свидетельством малоизвестных страниц,  по крайней мере, у нас, и он будет очень интересным источником для норвежской публики".
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