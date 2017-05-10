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10.05.2017 18:10

В лесах Мурманской области начинается пожароопасный сезон

С 12 мая в лесах Мурманской области начинается пожароопасный сезон. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщила губернатор Марина Ковтун. Как отметила глава региона, соответствующий приказ подписан региональным министерством природных ресурсов и экологии.

С начала пожароопасного сезона в лесах запрещается разводить костры в неустановленных местах, бросать горящие спички, окурки и горячую золу, стекло, употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы. Также постановлением правительства России «О противопожарном режиме» запрещается выжигание сухой травы.

Глава региона напомнила, что в прошлом году в Мурманской области пожары начинались в том числе из-за сжигания мусора в населенных пунктах, поэтому муниципальным службам рекомендовано отказаться от такой практики.

Региональная диспетчерская служба Мурманской области работает круглосуточно. Сообщить о возгораниях в лесу и нарушениях лесного законодательства можно по телефону прямой бесплатной линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

Губернатор поручила региональному министерству природных ресурсов и экологии уделить самое серьезное внимание профилактике лесных пожаров и призвала муниципалитеты активно доводить информацию до жителей населенных пунктов, задействовав при этом все имеющиеся ресурсы.

«Я надеюсь, что нашими общими усилиями будет обеспечен спокойный в отношении пожарной опасности сезон», – подчеркнула Марина Ковтун.

/ Управление по взаимодействию со СМИ /
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