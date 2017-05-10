В Долине Славы прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы

Алексей Котович.

А теперь о торжественных мероприятиях, прошедших в Долине Славы. У мемориального комплекса - поколение победителей, ветераны, их дети, внуки, правнуки. На митинге почтили память погибших советских солдат и офицеров. В Долине Славы, которую раньше называли Долиной Смерти, шли самые ожесточенные бои. Стремительное наступление немецких войск, получивших приказ о захвате Мурманска, остановили.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин : "С особым чувством мы находимся здесь, на священной земле Долины Славы, обильно политой кровью наших соотечественников. И сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью о великом подвиге героев, павших на полях сражений".

Минута молчания - метроном отсчитывает секунды. Затем - шествие колонны к монументу "Скорбящей матери". Возложение цветов и венков.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "Чтобы понять, что такое Победа - мы должны посмотреть на сегодняшние сопки, такие суровые условия. И вот в таких суровых условиях победили наши прадеды, наши бабушки, наши дедушки. И дай Бог, чтобы никогда не было войны. Еще раз с праздником - мира и процветания нашей Родине".





