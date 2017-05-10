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10.05.2017 16:25

Уборка снега, поддержка предпринимательства, субсидии муниципалитетам на капремонт, итоги весеннего этапа работы "Поезда здоровья". В правительстве Мурманской области прошло очередное оперативное совещание

Елена Белкина.

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела оперативное совещание в региональном правительстве. Главные темы - уборка снега, поддержка малого и среднего предпринимательства, субсидии муниципалитетам на капитальный ремонт, итоги весеннего этапа работы "Поезда здоровья". В федеральной повестке дня - итоги Госсовета по выполнению "майских" Указов президента, которые для Мурманской области сегодня - приоритет в работе. Акцент - на переселение из ветхого и аварийного жилья. Программу с домами, признанными таковыми до 1 января 2012 года, уже выполнили на 82%, к 1 сентября завершат. Нерешённая до сих пор проблема жилищного фонда, не попавшего в эти сроки. Президент дал поручение правительству до конца следующего года не только разработать постоянно действующий механизм расселения аварийного жилья, но и запустить его.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Ликвидация аварийного жилого фонда будет продолжаться на основе региональной и муниципальной программ с обязательным источником финансирования таких программ, в том числе, и за счет федерального бюджета. Субъектам РФ поручено продолжить расселение аварийного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года с использованием предусмотренных законодательством действующих механизмов".
На оперативном совещании дали оценку проведению майских праздников. Они всё более массовые и организованные. В Мурманской области прошли без происшествий, на высоком уровне. Только в мероприятиях 9 Мая приняли участие почти 85 тысяч северян - это своеобразный рекорд последних лет.
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