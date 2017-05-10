Глава региона Марина Ковтун призвала муниципалитеты жестко контролировать работу коммунальных служб по уборке территорий

Сегодня на оперативном совещании губернатор Марина Ковтун в очередной раз призвала руководителей муниципальных образований жестко контролировать процесс уборки снега и дворовых территорий коммунальными службами. Поводом послужили жалобы, поступающие в адрес главы региона от жителей населенных пунктов.



«Я постоянно получаю письма от жителей, фотографии с тем, что творится на улицах и дворовых территориях. Например, в Заозерске. Коллеги, это просто кошмар. Мусор не вывозится, судя по всему, уже месяцы. Колея во дворах, как рельсы. Хочу особо отметить: это зона вашей прямой ответственности», – подчеркнула Марина Ковтун.



Как сообщил глава администрации Заозерска Валерий Урошлев, процесс уборки тормозила процедура смены управляющей компании и обслуживающей организации. В настоящее время работы организованы, порядок будет наведен в течение недели, пообещал Валерий Урошлев.



«У меня на контроле все муниципальные образования и ваше отношение к своей работе», – подчеркнула Марина Ковтун, обращаясь к главам муниципалитетов.





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