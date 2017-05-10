Сегодня на оперативном совещании с руководителями исполнительных органов власти и местного самоуправления Мурманской области губернатор Марина Ковтун поблагодарила организаторов и участников праздничных мероприятий в честь Дня Победы, состоявшихся в областном центре и муниципальных образованиях региона.
Глава области отметила высокий уровень организации мероприятий, в том числе в сфере обеспечения безопасности участников торжеств.
«Благодарю организаторов мероприятий за слаженную, качественную работу и, конечно, жителей области, которые приняли самое активное участие в этих мероприятиях», – подчеркнула Марина Ковтун.
По оценке организаторов, в мероприятиях 9 мая в общей сложности приняли участие 85 тысяч жителей области.
/ Управление по взаимодействию со СМИ /