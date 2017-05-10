Региональное отделение ОНФ в Мурманской области предлагает жителям региона принять участие в составлении народного рейтинга дорог

Если дороги в ваших населенных пунктах больше похожи на полосу препятствий, а снег обычно сходит вместе с асфальтом, сообщите об этом. ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО? Все просто:



ШАГ 1. заходим на сайт www.dorogi-onf.ru

ШАГ 2. регистрируемся

ШАГ 3. выбираем населенный пункт



После этого перед вами появится список уже нанесенных на карту дорог.



ШАГ 4. голосуем за ту дорогу, которая, на ваш взгляд, является наиболее проблемной.



На сегодняшний день на карте убитых дорог Мурманской области – 66 объектов общей протяженностью 23 километра. Проголосовать можно за любое количество дорог. Какую из них власти в результате включат в приоритетный для ремонта список, будет зависеть в первую очередь от ваших голосов. Проект Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» призван помочь вам определить проблемные объекты. Решим проблему плохих дорог вместе!



/Пресс-служба ОНФ в Мурманской области/