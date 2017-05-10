В рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне корабли Кольской флотилии были открыты для посещения жителями и гостями Мурманска

Елена Сивонен.

В рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне корабли Кольской флотилии пришли в Мурманск. Малый ракетный корабль "Айсберг" и базовый тральщик "Соловецкий юнга" - у пирса дальних линий морвокзала. За два дня на экскурсиях побывали больше двух тысяч человек.

Надежда Макарова: "Мощь нашего государства налицо. Это все видно, это показано. какие ребята у нас, какие солдаты, какая техника. Замечательно. Просто восхищаешься".

Финал. В самом сердце Заполярной столицы. Мурманчан объединила теплота сердец и гордость за подвиг советских воинов-победителей. На сцене - творческие коллективы. Клуб авторской песни. Духовой оркестр дома культуры "Первомайский" - исполнил мелодии военных лет. И все вместе - "День Победы". Яркую точку, хотя и на фоне светлого неба, празднику поставил салют - в областном центре и в столице Северного флота.

Блиц: "Это очень важный праздник. Для ветеранов наших — прошлых героев. - Молодцы молодежь, что проникается всеми этими чувствами, и не дай Бог забыть нам эту страшную войну. - Чтобы был мир над головами. Остальное все можно прожить!"





